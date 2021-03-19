«Украшений и интересных сумочек»: Александр Васильев дал совет Дарье Поверенновой, как оживить гардероб

Соведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев оценил стиль известной актрисы, 48-летней Дарьи Поверенновой, которая месяц назад вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова.

Историк моды явно дал понять, что ему импонирует стремление Дарьи Поверенновой всегда выглядеть элегантно. Он назвал актрису любительницей двух составляющих современного гардероба – стиля оверсайз и асимметрии. Александр Васильев сделал комплименты внешнему виду Дарьи Поверенновой и потрясающе стройной фигуре актрисы.

«Ее желание одеться в вещи оверсайз – либо дань моде, либо связано с природной скромностью. Плечи, руки Дарьи чаще закрыты. И декольте не слишком глубокие. Если она что-то открывает, то делает это дозировано, вульгарно не оголяется», — отметил Александр Васильев.

Сильной стороной Поверенновой он назвал ее короткую стрижку, которая омолаживает образ и держит стиль.

«Лишь попрошу добавить в ее комплекты украшений и каких-то интересных сумочек. И точно больше никогда не носить черную борсетку», — цитирует Александра Васильева «7 дней».

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