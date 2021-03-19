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Мария Погребняк поддержала тренд на панамы

Жена футболиста Павла Погребняка продемонстрировала модные аксессуары.

Мария Погребняк поддержала тренд на панамы
Мария Погребняк. Фото: Instagram.com/mariapoga_

Модель Мария Погребняк опубликовала свежее фото на своей страничке. Продюсер похвасталась фэшн-новинками в голубых оттенках.

Многодетная мамочка облачилась в жакет с актуальным принтом «гусиная лапка». Молочно-небесный пиджак Мария дополнила серыми кожаными сапогами, яркой голубой сумкой-багетом и панамой сливочного цвета.

«Напишите ваши любимые бренды и где вы их покупаете! Я предпочитаю все покупать через онлайн», — написала своим поклонникам Погребняк в комментариях под фото.

Примечательно, что Мария уже не первой выбирает аксессуар для головы. Панама, как отмечала модный эксперт Первого канала Эвелина Хромченко, актуальна даже зимой. Именно поэтому в свой гардероб ее добавили певицы Ани Лорак и избранница Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова.

Мария Погребняк
Мария Погребняк в панаме. Фото: Instagram.com/mariapoga_

К слову, не только панаму приобрела Погребняк. Знаменитость обновила свой гардероб к весне и похвасталась еще и косынкой — банданой. Девушка выбрала белоснежный шелковый платок с золотыми и синими узорами. К нему она подобрала яркую оранжевую майку и черную куртку-косуху. Завершили образ очки с коричневым стеклом.

Мария Погребняк
Мария Погребняк в бандане. Фото: Instagram.com/mariapoga_

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