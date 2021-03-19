«Все еще популярны»: Инна Маликова появилась на открытии ателье в твидовом жакете и велюровых лосинах

Солистка и руководитель группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова опубликовала свежее фото в модном аутфите. В классическом пиджаке и легинсах со штрипками знаменитость пришла на открытие ателье приятельницы.

Маликова запечатлелась на фоне ярко-красного полотна. На акцентом пятне черно-белый наряд Инны выделялся и привлекал внимание ее поклонников.

«Наша несравненная», «Волшебная», «Красивая. Ваша улыбка дарит людям хорошее настроение», «Инна очень красиво. Нравится», «Ух, какая», «Огонь», — написали фанаты Маликовой в комментариях под фото.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Элла Маковей — тоже похвалила образ сестры композитора Дмитрия Маликова.

«На Инне удлиненный жакет из твида, надетый поверх кроп-топа и велюровых леггинсов со штрипками. Такие брюки, особенно в черном цвете, все еще популярны в этом сезоне. Золотые украшения и лодочки на высоком каблуке придают образу нотки гламура. Образ в стиле спорт-шик популярен среди стрит-стайеров. Облегающие спортивные элементы позволяют продемонстрировать фигуру, а удлиненный жакет придает образу законченности», — оценила образ Маликовой модный эксперт.

Напомним, недавно Инна Маликова вместе с актрисой Екатериной Волковой приобрели корсетные пояса.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Эксперт прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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