Совсем взрослая: красавица-дочка Волочковой в оливковом платье-лапше предстала с мамой после спектакля

Дочка Анастасии Волочковой — Ариадна — уже давно живет с семьей своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина, и его нынешней возлюбленной Елены. Переезд наследницы экс-солистка Большого театра объяснила тем, что Арише так удобней добираться до школы. Ведь сама балерина обосновалась в шикарном особняке за городом. Дочка артистки то и дело попадала в пробки, пока ездила на занятия. Теперь же Ариадне не придется выезжать из дома затемно, чтобы успеть в школу.

При этом дочка балерины очень часто видится со своей звездной мамой. Она даже принимала участие в ее шоу. Ариша исполнила одну из песен на французском. Ко всему прочему, наследница артистки увлекается живописью, танцами и верховой ездой — Ариадна очень любит лошадей.

За кулисами после спектакля «Балерина в зазеркалье» Анастасия Волочкова позировала вместе с дочкой и букетами цветов от благодарных зрителей и поклонников. Для светского мероприятия Ариша принарядилась: они отдала предпочтение оливковому платью-лапке и косухе. Белокурые локоны она завивать на кудри не стала.

«Героини нашего спектакля «Балерина в зазеркалье», — пописала снимок с дочерью Волочкова.

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