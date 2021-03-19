«Образ не гармоничен из-за обилия цвета»: Малинина выгуляла пальто с соболиным мехом на манжетах

Эмма Малинина отправилась на прогулку в весьма и весьма ярком аутфите. Однако не все детали образа возлюбленной музыканта Александра Малинина пришлись по вкусу эксперту сайта Teleprogramma.pro Юлии Люгай. Так, к примеру, стилист-имиджмейкер похвалила бизнесвумен за выбор элегантного укороченного пальто с соболиным мехом на воротнике и манжетах. Однако Люгай раскритиковала жену певца за излишне яркий свитер. По мнению стилиста, к этому луку больше бы подошел монохром. А в качестве низа — брюки палаццо или джинсы клеш.

«Наш взгляд сразу падает на элегантное укороченное пальто лаконичного фасона, где легкий налет шика строгому классическому дизайну придают меховая соболиная отделка ворота и манжет на рукавах. Если говорить отдельно про пальто, то безусловно, оно созвучно с Эммой Малининой. Пальто — да, образ в целом — нет. Думаю, вы согласитесь со мной, что образ не гармоничен из-за обилия такого количества цвета, не сочетающихся между собой. Я остаюсь в догадках почему Эмма решила, что под такое пальто благородного оттенка синего, неплохо бы надеть свитер, принт которого поделен на такое множество ярких цветных блоков, к тому же и теплых оттенков», — недоумевает имиджмейкер.

«Для поддержания элегантного внешнего вида, на Эмме намного выгоднее бы смотрелся образ, где скомбинированы оттенки одного цвета и тона, в ее случае — холодного. Холодные оттенки выглядят благороднее. Также, в этом образе я бы заменила брюки на более свободные, широкие, например на брюки палаццо или на темные джинсы клеш свободного кроя. Верх я подобрала бы близкий по тону к низу, чтобы вытянуть весь образ в монохром для поддержания одной вертикальной линии силуэта и подчеркивания эффекта элегантности Эммы», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Образование: Школа творческих профессий “Talentsy” (курс стилист-имиджмейкер), курс “Я-fashion блоггер”, Школа Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой

курс Fashion styling, Образовательный проект «Левое полушарие Интроверта», курс «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements». Опыт работы: 1,5 года.

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