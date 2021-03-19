Летящей походкой: Высоцкая в струящемся платье миди и белых мюлях прогулялась по городу

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что основную часть ее гардероба составляет одежда повседневного стиля. Всевозможные водолазки, джемперы, жакеты, джинсы и футболки — вот на что делает ставку ведущая проекта «Едим дома!». При этом для светских мероприятий и похода в ресторан возлюбленная 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского выбирает утонченные луки.

Так, на прогулку по городу Юлия отправилась в белоснежном тренче, который она накинула поверх струящегося платья миди с крупным алым горошком. Образ дополнили белые мюли — ими Высоцкая сделала акцент на тонких щиколотках. Примечательно, что эти кадры появились на фан-страничке актрисы, тот же ролик сама теледива ранее публиковала и в личном профиле.

Юлия Высоцкая летящей походкой дефилировала по улочкам города, кружась в своем легком платье. Актриса может похвастаться подтянутой фигурой. По словам Юлии, она ни разу не пробовала фастфуд.

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