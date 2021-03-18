Из новой коллекции: Рудковская позировала в пижаме Dior за четверть миллиона рублей

Яна Рудковская – большая поклонница вещей модного дома Dior. С брендом она не расстается даже в домашних стенах. В своем Instagram блондинка поделилась снимками, на которых позировала в пижаме с шортами.

Шелковый наряд, который сочетает белый и темно-синий оттенки с рисунком Toile de Jouy, вошел в новую коллекцию «Весна-лето 2021». К слову, стоимость одного только жакета с длинными рукавами на официальном сайте модного дома составляет 140 тысяч рублей. Шорты стоят еще 120 тысяч.

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Компанию на домашней фотосессии Яне составил младший сын Арсений, которому через несколько дней исполнится всего полгода. Малыша она нарядила в белые ползунки со звездочками.

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