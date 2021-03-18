Из новой коллекции: Рудковская позировала в пижаме Dior за четверть миллиона рублей

Яна Рудковская – большая поклонница вещей модного дома Dior. С брендом она не расстается даже в домашних стенах. В своем Instagram блондинка поделилась снимками, на которых позировала в пижаме с шортами.
Шелковый наряд, который сочетает белый и темно-синий оттенки с рисунком Toile de Jouy, вошел в новую коллекцию «Весна-лето 2021». К слову, стоимость одного только жакета с длинными рукавами на официальном сайте модного дома составляет 140 тысяч рублей. Шорты стоят еще 120 тысяч.
Компанию на домашней фотосессии Яне составил младший сын Арсений, которому через несколько дней исполнится всего полгода. Малыша она нарядила в белые ползунки со звездочками.