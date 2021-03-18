Кейт Миддлтон появилась на публике в жакете Zara за шесть тысяч рублей

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ирландцев с днем Святого Патрика. Видеообращение было опубликовано в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram. На кадрах Кейт появилась в жакете цвета свежей травы и с украшением в виде трилистника. К слову, именно трилистник и зеленый цвет являются символами ирландского праздника.

Daily Mail пишет, что Миддлтон выбрала жакет Zara за 60 фунтов стерлингов (порядка 6200 рублей). Колье Daniella Draper стоит дороже – 260 фунтов стерлингов (около 27 000 рублей).

Ранее стало известно, что ни одна поездка Кейт Миддлтон не обходится без стилиста и парикмахера. И с тем, и с другим герцогиня Кембриджская знакома на протяжении многих лет и доверяет им свой гардероб и волосы.

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