Летний шик: Высоцкая в хлопковом платье бэби-долл с воротником «Клодин» устроила дефиле

Еще эксперты программы «Модный приговор» на Первом канале советовали представительницам прекрасного пола обратить внимание на наряды — блузы и платья — с воротником «Клодин». Совету историка моды Александра Васильева последовали многие знаменитости, среди которых и Карина Андоленко. Этот же трендовый аутфит нашел свое воплощение и в гардеробе Юлии Высоцкой.

Так, на летних кадрах, которые ранее актриса публиковала в личном микроблоге она предстала в белоснежном хлопковом платье бэби-долл с воротником «Клодин». Акцент возлюбленная 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского сделала на длине ног. С объемной сумкой она продефилировала по коридору отеля, демонстрируя наряд во всей красе.

В одном из своих интервью Юлия призналась, что она отдает предпочтение практичной одежде. На этот раз Высоцкая примерила наряд длины мини, подчеркнув бронзовый загар кипенно-белым оттенком платья. По словам актрисы, она часто советуется с мужем там, где речь заходит о стиле. И если Андрей Сергеевич просит возлюбленную переодеться, критикуя ее лук, она молча без всяких споров меняет платье.

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