«Как скатерть»: Ксения Собчак посмеялась над своим неудачно подобранным костюмом

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак презентовала свой новый брючный костюм из переливающейся ткани. Примечательно, что знаменитость буквально слилась со столами на вечере.

Ксения опубликовала в своем микроблоге кадры с мероприятия, на котором она присутствовала в качестве ведущего. Собчак хотела поразить всех зрителей ярким образом. Однако, жена кинорежиссера Константина Богомолова не знала, что скатерти на вечеринке будут точно такого же цвета, что и ее наряд.

«Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь, как скатерть», — посмеялась над собой Ксения.

Отметим, что экс-возлюбленная актера Максима Виторгана выбрала для вечера брючный костюм золотистого оттенка и бежевые лодочки на квадратном каблуке.

Блестящая фактура ткани очень напоминала ту, что лежала на столах. Это и стало поводом для самоиронии Собчак. Поклонники знаменитости оценили чувство юмора журналистки:

«С твоим чувством юмора тебе ничто не страшно», «Отличная самоирония», «Ну, теперь понятно, где весь шоу-биз себе костюмы шьет, а то Луи Витон, Гуччи», «Самоирония — уровень Бог», «Эти люди настолько богаты, что застилают стол костюмом Ксении Собчак».

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