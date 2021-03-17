«Соблюдено все с головы до ног»: стилист похвалил пляжный образ Зары

В одной из последних публикаций артистки Зары появилась фотоподборка из отпуска. В ней исполнительница похвасталась новым аутфитом для прогулок по лазурному берегу.

Мама двоих сыновей отметилась в сарафане длины макси. Шифоновая разлетающаяся ткань принтованного наряда певицы впечатлила стилиста Teleprogramma.pro — Юлию Люгай.

«Даже такая роковая восточная красотка, как Зара, смогла передать нам все настроение прованса, благодаря соответствующему гармоничному образу», — подчеркнула эксперт.

Юлия заявила, что образ Зары получился целостным благодаря правильно подобранным аксессуарам. Это и соломенная шляпа с контрастной лентой песочных оттенков, и матовые балетки пудрового цвета и сумочка на тонкой цепочке.

«В образе соблюдено все с головы до ног: и цветовая гамма, и длины, и фактуры изделий. Весь образ буквально пропитан женственностью и сдержанным очарованием. Единственное, для такого образа вы можете использовать более легкий макияж», — резюмировала стилист.

Поклонники артистки тоже восхитились модным луком кумира:

«Сарафанчик — сказочный», «Какая прелесть», «Вы украшение Мальдив», «Все три фотографии чудесные», «Зара, Вам на удивление все идет: и классический стиль, и спортивный, и романтичный. Вы во всем выглядите гармонично».

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. Прошла курсы: Школа творческих профессий Talentsy (курс «стилист-имиджмейкер»), курс »Я fashion-блогер» Школы Карины Нигай, Stylehunter School от Лины Дембиковой, курс Fashion styling, образовательный проект «Левое полушарие Интроверта», курс «История моды: от «прекрасной эпохи» до Vetements». Опыт работы: 1,5 года.

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