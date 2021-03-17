«Очень похожа на маму»: Водонаева вслед за Лопыревой выбрала костюм из твида

Алена Водонаева активно следит за модными трендами и знает, что твидовая ткань популярна на протяжении вот уже нескольких сезонов, но пик пришелся на осенне-зимний. Именно тогда Chanel, Dolce&Gabbana, Givenchy, Louis Vuitton, Elisabetta Franchi и другие представляли целые коллекции вещей из твида в самом разном исполнении. К весне к этой ткани решили присмотреться и российские звезды. В их числе Виктория Лопырева, которая сейчас отдыхает в Дубае.

Приобрела такой костюм и Водонаева. Телеведущая остановила выбор на светло-зеленом оттенке. Аутфит дополнила белой классической рубашкой.

«Когда я в костюмах, я очень похожа на свою молодую маму. Она 13 лет работала преподавателем экономики и каждый день на работу одевалась именно так: рубашки, костюмы, классика», — написала Водонаева.

Фанаты тоже оценили ее образ.

«Костюмчик — огонь! Как студентка! Красивая!» — писали пользователи Сети.

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