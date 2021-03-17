Барышня-крестьянка: Муцениеце в платье стиля бэби-долл с сердечками предстала на кухне

Агата Муцениеце на днях оправдалась за придуманный роман с Климом Шипенко. Актриса из фильма «Тобол» не стала скрывать: она не понимает, откуда вообще взялись эти домыслы. Бывшая жена Павла Прилучного открестилась от любовных отношений с режиссером фильма «Холоп», напомнив, что у него уже есть вторая половинка, с которой Клим безмерно счастлив. Агата уверяет, что никогда бы не стала крутить роман с женатым мужчиной. Ведь и сама Муцениеце была замужем, поэтому наступать на горло собственной песне она не собирается. Агату поначалу смешили слухи о близости с Шипенко, а потом девушке стало обидно, что даже некоторые ее друзья поверили в эти кривотолки.

В своем микроблоге Агата поделилась свежим кадром, и если ранее звезда хвасталась фигурой в трико и кроп-топе, то на этот раз актриса выбрала платье стиля бэби-долл с принтом в виде сердечек — наряд дополнили трендовые рукава-фонарики. В этом платье Муцениеце выглядела как эдакая барышня-крестьянка из лирических картин.

Актриса позировала на кухне, однако в кадре не было видно ее детей — восьмилетнего сына Тимофея и пятилетнюю дочку Мию. В квартиру после развода с Павлом Прилучным она переехала вместе наследниками. Ее бывший муж остался в загородном особняке.

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