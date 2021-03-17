«Поторопилась с выбором пуховика»: Бузова в лимонной куртке и леггинсах нарвалась на критику стилиста

Ольга Бузова, по мнению модного эксперта сайта Teleprogramma.pro, сделала неудачный выбор, остановившись на пуховике лимонного оттенка. Так, стилист Элла Маковей уточнила, что выбранная оттеночная палитра не подходит поющей телеведущей по цветотипу. По ее словам, экс-возлюбленной блогера Давы больше бы подошел более теплый тон, нежели тот, что выбрала Ольга.

Также Элла Маковей раскритиковала телеведущую и за облегающие легинсы. Их нужно было сочетать с более удлиненным верхом. Тогда в образе прослеживалась бы гармония.

«Согласно рапорту института Panthon, в следующем холодном сезоне будут популярны два оттенка желтого цвета: illuminating — светлый, как «обещание солнечного дня» и daylily — более теплый, с оранжево-охристым подтоном. Если хочется сделать выбор в пользу «цвета сезона», всегда следует отдавать предпочтение тому оттенку, который подходит непосредственно вам. К сожалению, в этот раз Ольга поторопилась с выбором пуховика. Чистый насыщенный желтый цвет куртки перебивает природные краски девушки. Возможно, Ольге больше подошел бы оттенок daylily. В целом образ также спорный. Легинсы без удлиненного верхнего слоя сегодня не добавляют модных баллов», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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