«Переборщила»: стилист нашла минус в образе Жанны Левиной-Мартиросян

Жанна Левина-Мартиросян подготовилась к весне заранее. Она выбрала двубортное пальто с широкими лацканами прямого кроя розового оттенка и черные высокие сапоги. В таком образе она позировала на новых снимках, которыми поделилась в своем Instagram. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Наталья Сулейкина, отметила, что такой фасон пальто сейчас в тренде, а вот с обувью Жанна перестаралась.

«В сезоне весна-лето — 2021 многие дизайнеры используют оттенок розового пиона и любые его вариации, поэтому при выборе цвета Жанна не ошиблась, разбавив его черным цветом, она сделала образ завершенным. Пальто яркое и стильное, акцентные белые пуговицы привлекают внимание. А вот сапоги уже перегружены. В образе достаточно одной яркой детали, не стоит перебарщивать. Если бы Жанна выбрала сапоги без деталей, образ бы смотрелся выигрышнее», — сказала Сулейкина.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Сулейкина – стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу, курсы визажистов «Бьюти-фабрика». В профессии около 10 лет.

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