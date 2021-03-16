Тотальный черный: Кети Топурия поддержала тренд на образ в одной цветовой гамме

Исполнительница Кети Топурия опубликовала свежие снимки в наряде монохромного стиля на своей странице в Сети.

Солистка группы «А’Студио» продемонстрировала кожаный пиджак. Под него знаменитость подобрала платье ему в тон. Примечательно, что наряд длины мини был украшен прозрачными вставками из сетчатой ткани.

Кети дополнила образ черными плотными колготками и сапогами до колена с острым носом. В качестве аксессуаров на Топурии были темные очки с большими стеклами, а в руке — длинный клатч цвета слоновой кости.

Поклонники певицы остались в восторге от модного преображения кумира:

«Кайфовая», «Классная такая», «Стройная, милая, очень красивая», «Идеальная», «Образ просто вау!», «Икона стиля», «Кети, как всегда, даже в простом наряде на высоте по красоте».

Стоит отметить, что новый аутфит Кети был выполнен в монохромном стиле. Многие знаменитости отдавали свое предпочтение нарядам в одной цветовой гамме. Например, Лиза Пескова. Только наследница Дмитрия Пескова сконцентрировала образ на молочных тонах.

Напомним, ранее жакет черного цвета с большими карманами, похожий на пиджак Топурии, выгуляла телеведущая Ольга Бузова. Артистка подобрала к нему яркую клетчатую мини-юбку.

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