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«Смело и дерзко»: стилист похвалила брутальный наряд Алены Водонаевой в стиле тотальный черный

Телеведущая похвасталась новым аутфитом на премьере фильма «Никто».

«Смело и дерзко»: стилист похвалила брутальный наряд Алены Водонаевой в стиле тотальный черный
Алена Водонаева со своими любимыми цветами. Фото: Instagram.com/alenavodonaeva

В одной из последних публикаций личного профиля экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» — Алены Водонаевой — появились кадры с кинопоказа. Отметим, на нем знаменитость появилась в черной кожаной куртке-косухе и брюках ей в тон.

Водонаева добавила к своему образу принтованный платок и очки с узкой оправой, а на ноги надела кроссовки белого цвета.

Модный стилист Анастасия Стар специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировала выбор Водонаевой.

«Смело и дерзко, в стиле Водонаевой. Акцентная кожаная куртка с широкими плечами добавляет комплекту мускулинности и брутальности. Поддерживает это настроение и нашейный платок с черепами», — подчеркнула Анастасия.

Эксперт похвалила джинсы и сумочку Алены. Джинсы свободного кроя, по словам Стар, уже давно вытеснили такие модели, как скинни.

Также стилист положительно отозвалась об очках Водонаевой. А вот обувь стилиста не впечатлила:

«Трендовые зауженные очки делают образ острым и четким. Подобного рода очки подчеркивают неординарный стиль, Алены. Что касается обуви, на мой взгляд, спортивные кроссовки здесь не совсем вписываются. Они выбиваются из общего настроения данного комплекта. Я бы заменила их на обувь с каблуком, например, казаки или ботильоны, чтобы добавить тотально черному образу женственности и каплю грациозности. Это уменьшит ощущение «излишней брутальности»».

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno», дипломированный специалист «Модной конторы».

Стилист Анастасия Стар
Стилист Анастасия Стар. Фото: личный архив

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