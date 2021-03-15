«Умело играет объемами»: стилист похвалила Анну Хилькевич за сочетаемость пропорций и принта

В одной из последних публикаций Анны Хилькевич появилось ее фото в новом нежном образе. Пастельные оттенки и фактура материалов аутфита артистки впечатлили имиджмейкера портала Teleprogramma.pro Эллу Маковей.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» отдала предпочтение пиджаку оверсайз спокойных тонов и ярким горчичным колготкам. Также Анна сочетала несколько принтов в одном образе. Это и мелкая клетка, и геометрические узоры на синей мини-юбке. Еще Хилькевич надела под жакет белый трикотажный джемпер с V-образным воротом. Знаменитость добавила к ярким колготкам высокие сапоги на рельефной подошве. А завершили весенний лук очки-авиаторы.

«В образе Анны очень интересно сочетаются оттенки терракоты, бело-бежевая мелкая клетка «пье де пуль» на оверсайз-жакете и ахроматический черно-белый паттерн в стилистике 70-х на юбке-шортах. Анна умело играет объемами и пропорциями одежды, создавая гармоничный силуэт и подчеркивая свою хрупкость и миниатюрность», — отметила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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