На голое тело?: Тюльпанова в лаковых ботфортах блеснула бедрами, прикрывшись пуховиком

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала свежее фото в своем микроблоге. Примечательно, что для нового аутфита знаменитость выбрала предмет верхнего гардероба, как у актрисы Юлии Михалковой.

Тюльпанова позировала в апартаментах комплекса «Москва-Сити». Модель отдала предпочтение укороченному варианту модного дутого пуховика. Популярный кипенно-белый цвет Милана разнообразила розовыми и синими узорами в виде разводов. Также на куртке девушки виднелась надпись, напоминающая граффити.

К объемной мини-куртке бывшая участница шоу «Холостяк-7» подобрала лаковые черные ботфорты. Они перекликались с надписью на пуховике. По словам поклонников Миланы, такая обувь придала образу Тюльпановой больше дерзости и брутальности.

«Чудесные фотографии, Милана. Ты очень хорошо выглядишь», «Вы выглядите сегодня прекрасно», «Вау! Стильно, модно, молодежно», «Классные фотографии получились! Милана, как всегда, красотка», «Какие красивые фотографии, а фон просто завораживает», — порадовались за кумира фанаты.

Напомним, что подобный пуховик уже демонстрировали певица Глюкоза и актриса Юлия Михалкова. Если Наташа Чистякова-Ионова выбрала для себя лимонный оттенок утепленной куртки, то бывшая участница шоу «Уральские пельмени» отдала предпочтение белоснежному варианту, как и Тюльпанова.

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