Пугачева, Алсу, Навка облачились в модные кипенно-белые платья с изюминкой

Одним из самых популярных оттенков у модниц был и остается кипенно-белый. Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Смит дала свою оценку трендовым аутфитам отечественных звезд, которые пополнили свой гардероб нарядами именно этой цветовой палитры. Стилист не только отметила те ультрамодные приемы, которые использовали звезды, подбирая лук, но и указала на огрехи и недочеты в малопродуманных аутфитах.

Саша Савельева

Молодая мама Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым воспитывает сына Лиона. Поговаривают, что белый цвет может добавить объема даже самой стройной фигуре. Однако певице удалось избежать подобного казуса, благодаря платью с длинными рукавами в стиле Пьеро и фасону на запах.

«Образ в целом неплохой, но его можно было доработать с помощью обуви, тогда бы лук заиграл новыми красками и мог бы претендовать на стилистику 10 баллов», — отметила Ольга.

Нюша

Нюша после беременности и родов — она вместе с Игорем Сивовым воспитывает дочку Симбу — говорила о том, что значительно прибавила в весе. Однако, судя по свежим снимкам, можно увидеть, что поп-дива похудела. Артистка не стесняясь, примеряет кипенно-белые наряды, демонстрируя тонкие щиколотки.

«Вот когда стиль наряда идет в разрез с аксессуарами. Мотив данного наряда — это что-то японское, так тогда и аксессуары можно было подобрать в этом тандеме и образ бы сложился идеально», — уверена стилист.

Кристина Асмус

Кристина Асмус не только подобрала трендовое платье-жакет, об актуальности этого наряда в эфире программы «Модный приговор» напоминала Эвелина Хромченко, но и примерила стильные мюли. Из контрастных оттенков только алая помада.

«Все актуально и вроде использованы тренды, но вот стильной игры не получилось. Нет ни работы с аксессуарами, ни с акцентами», — экспертно резюмировала Ольга Смит.

Певица Валерия

Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия — тщательно следит за своим имиджем и стилем. Артистка умело сочетает шелковую ткань платья-комбинации с удлиненным пиджаком молочного оттенка.

«Образ отличный — платье с пиджаком очень современные, подобраны идеально. Сам лук получился нежным и женственным, но вот с аксессуарами напортачили. Если берем такую цепь родом из 90-х, то в образе нет больше для нее поддерживающих акцентов. Здесь два выхода: менять цепь или дополнить акцентами, например, агрессивными солнцезащитными очками или более грубой обувью», — отметила стилист.

Татьяна Навка и Елена Север

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и ее подруга Елена Север отдали предпочтение белоснежным платьям-бюстье приталенного силуэта. Только у спортсменки — наряд на бретелях с «золотыми» цепями, а у певицы корсетный вариант вкупе с алым поясом и вишневыми босоножками.

«В верхней части платья сам декор нам подсказывает в каком жанре можно построить образ. Но почему серьги-кольца? Прическу тоже можно было сделать в тандеме с нарядом», — уточнила Смит, говоря о луке Татьяны Навки. «А вот пример стилизации в лоб: ремень в цвет обуви. Причем ремень очень тяжеловесный для этого платья. Стилистика уровень 2000-х причем в худших мотивах», — добавила эксперт в сфере моды, критикуя выбранные Еленой аксессуары.

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати — модель Анастасия Решетова, как молодая мама — она воспитывает сына Ратмира — старается следить за модой. На отдыхе звезда позировала в легком платье с красивой линией декольте. Вот только летний наряд модели стилисту Ольге Смит показался чересчур простым, несмотря на эффектное сочетание кипенно-белого оттенка с бронзовым загаром манекенщицы.

«Тот момент, когда красивую девушку наряд не украшает. Если уж выбирать платье с кружевом, то кружево должно смотреться дорого и не должно походить на тряпку. В данном случае такого эффекта не получилось», — отметила стилист.

Юлия Барановская

Юлия Барановская не скрывает: дочка Яна мечтает увидеть ее свадьбу. Однако сама теледива выходить замуж не спешит. Экс-возлюбленная футболиста Андрей Аршавина из-за плотного съемочного графика едва ли может позволить себе тратить свободное время на всякие пустяки. Но там, где речь заходит о красоте и стиле Юлия всегда на высоте.

«Платье идеально, но есть один момент. Прическа соответствует, а вот макияж к такому образу и локации хочется облегчить, сделать его не таким ярким», — уточнила Ольга.

Алсу

Алсу вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым любят часто путешествовать. У супругов — трое детей: дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Певица все свободное время уделяет семье, но и о музыке не забывает, радуя поклонников свежими хитами. А на отдыхе с возлюбленным Алсу позировала в ультрамодном платье-рубашке с рукавами-буфами.

«С фасонами и трендами стопроцентное попадание, но рядом с пальмами и морем, соломенная пляжная сумка смотрелась бы на порядок лучше. Все же эта сумка для города», — считает эксперт в сфере моды.

Алла Пугачева

Историк моды Александр Васильев, говоря о стиле Примадонны, ранее обратил внимание на то, что с замужеством Алла Пугачева заметно похорошела. И в этом, по мнению искусствоведа, есть заслуга Максима Галкина. Именно ради него певица постройнела и стала выглядеть моложе, за счет элегантных луков.

«Стиль Аллы Борисовны — это стиль Примадонны! Хотя мы здесь и не видим такого буйства фактур и аксессуаров как привыкли. Просто, но со вкусом и не противоречит стилю Аллы», — добавила Смит.

Вера Брежнева

Вера Брежнева знает толк в моде и красоте. Сама певица не так давно запустила собственный бренд косметики. Артистка не только много гастролирует, принимает участие в рекламных компаниях, снимается в кино, но и развивает собственный бизнес. При всем при этом экс-солистка группы «ВИА Гра» не забывает и о себе. Выглядит певиц просто восхитительно.

«Выиграла этот хит парад по белым нарядам! И обувь и прическа и аксессуары все логично и правильно оформлено! 10 баллов», — восхитилась луком певицы Смит.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle.

Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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