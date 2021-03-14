Участница «Холостяка» сразила Тимати его любимым цветом платья

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк», который готовит нам множество сюрпризов. Девушки будут бороться за сердце рэпера Тимати.

На участие в кастинге, кстати, подали заявки 40 тысяч участниц. Продюсеры проекта сообщили, что это абсолютный рекорд.

По традиции, первая серия сезона начинается со знакомства главного героя с красотками. Первой перед Тимати предстала журналистка Мария Вебер из Сочи.

Девушка надела ярко-синее платье с глянцевым оттенком, приковав все внимание холостяка.

— Цвет Electric Blue Color! Обожаю его, — сказал музыкант.

Говоря о личной жизни, Маша призналась, что длительных отношений до проекта у нее не было. Поэтому она открыта для жарких романов.

Кстати, сам Тимати признался, что не намерен целенаправленно искать на проекте любовь. Хотя не исключает, что эта телевизионная игра может для него неожиданно обернуться.

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