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«Моего дизайна»: Нетребко в шубке из голубой норки показала необычный клатч

Оперная дива опубликовала фото из Санкт-Петербурга.

«Моего дизайна»: Нетребко в шубке из голубой норки показала необычный клатч
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко с семьей живет в Австрии, но довольно часто бывает в России. Так, в Москве она отмечала новогодние праздники. А недавно приехала в Санкт-Петербург. Оперная дива успела посетить Эрмитаж и другие музеи северной столицы, а также запечатлелась на прогулках. В воскресный день артистка выбралась на улицу в шубе из голубой норки и перчатках, инкрустированных камнями. С собой она взяла клатч в тон шубке. А фанатам в Instagram призналась, что он сделан по ее собственному дизайну.

«Пока еще холодно и снег, выставлю эту фотку из Питера с сумочкой моего дизайна», — написала Нетребко.

Напомним, не так давно Анна уже приезжала в Санкт-Петербург. В декабре прошлого года она впервые спела в опере «Онегин» в Мариинском театре.

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