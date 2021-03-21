7 актуальных весенних образов от звезд на каждый день недели

Весна в этом году поздняя (в Москве на прошлой неделе еще трещали морозы под -20), но в душе наших звезд уже распустились подснежники.

Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы оценили их модные образы на все случаи жизни.

Понедельник

Наталья Водянова в свитере, который ей связал друг, демонстрирует удобный офисный образ. Остромодным его делают три весенних тренда: вязаные вещи, джинсы с высокой посадкой и остроносые туфли на маленьком каблучке (так называемые kitten heel (англ.) — «каблучок котенка»).

Шпильки ушли из нашей жизни как минимум до 2022 года! А вот к любому рукоделию в наряде дизайнеры ведущих мировых домов теперь относятся с пиететом. Модели одежды из журналов о вязании 60 — 70-х годов актуальны, как никогда — винтажные свитера носят и с юбками, и с джинсами. И в офис, и даже на праздничные мероприятия после работы.

Вторник

Ольга Бузова выбрала для съемок костюм из твидовой ткани. Такие решения на прошлой неделе в Париже на показе Chanel были в центре внимания. Твидовый жакет — обязательный элемент гардероба еще на два сезона вперед. Его можно носить и с денимом, и с юбками разных фасонов. А если ноги и моральные принципы позволяют, то мини теперь носят, как у Ольги — чтобы наклоняться было опасно. В этом наряде и на работу, и на свидание вечером можно сходить.

Среда

Андрей Бурковский с женой Ольгой — образец для подражания для семейных пар, которые собрались вечером в кино. У Ольги модные брюки-палаццо — это модели широкого кроя от верха бедра или талии. Брюки этой весной должны быть нескучные — очень широкие.

Известный актер демонстрирует модный свитер — теперь носят на себе всевозможные геометрические фигуры. Треугольники, круги, квадраты в одежде появились в 60-е годы прошлого века, а сегодня вновь вернулись на подиумы.

Четверг

Светлана Лобода, как всегда, самая модная девушка в наших обзорах. Такие ботфорты — самые актуальные сапоги. Любой образ из будничного превращается в романтичный благодаря нестандартному крою воротника. У Лободы он скроен идеально креативно: стиль женщины-вамп разбавлен одной деталью — зато какой. Ну и цепи вместо ручки на сумке — модное завершение образа. В таком универсальном виде можно и в пир, и в мир, и даже на собеседование.

Пятница

Юлия Барановская собралась на вечернюю презентацию и выбрала для этого платье с выверенной дозировкой блеска. Весь этот год актуальны модели, которые стилисты называют «диско-шар» — пайетки, блеск, переливы. Серебро (или золото) можно добавлять везде — если это украшения, то они должны быть такими же массивными, как у телеведущей. Такие пышные модели платьев правят балом — в пятницу весьма актуален этот расслабленный шик.

Суббота

Нюша на вечеринке вся в белом, и главный цвет года ей идет. Модели одежды, даже отдаленно напоминающие форму медицинских работников, в этом году в почете. Весной рекомендуют носить пиджаки на голое тело, как это и сделала певица. Низ у Нюши вполне себе танцевальный — сетка, из которой шьют теперь все подряд.

Воскресенье

Регина Тодоренко выбрала платье-настроение для съемок шоу «Маска». Но это еще и идеальный наряд для празднования дня рождения или любого мероприятия, где вы хотите быть королевой бала. Регина прекрасна в этой «зефирке» — воздушная, асимметричная модель создает весеннее настроение и подчеркивает женственность, хрупкость артистки.

Белая и бежевая палитры очень важны этой весной. Также актуальны все оттенки розового, цитрусовых, лаванды. В принципе вещи могут быть любых цветов, главное, помните: балом правит монохромность.

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