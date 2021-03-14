Весеннее обновление: Рудковская похвасталась сумочкой Dior за полмиллиона рублей

О любви Яны Рудковской к Dior известно давно. Очень часто продюсер выбирает наряды и аксессуары этого модного дома. На этот раз в своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала в рубашке с цветочным принтом и новой сумочкой Dior. Модель аксессуара из кожи теленка украшена металлическими деталями и пайетками. Ее стоимость на официальном сайте модного дома составляет 7406 долларов (почти 543 тысячи рублей).

«А в душе — весна», — подписала снимки Рудковская.

Напомним, на днях блондинка показала фанатам, что готова встречать весну в платье Valentino, расшитом яркими цветами. Подобные наряды бренда стоят от миллиона рублей и выше.

В январе Рудковская отметила свое 46-летие, а чуть позже 14-летие со дня знакомства с Евгением Плющенко. Пара воспитывает двух сыновей – 8-летнего Сашу и 6-месячного Арсения.

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