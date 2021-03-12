«Камера, мотор»: Успенская поддержала тренд на принт «гусиная лапка»

Принт «гусиная лапка» не выходи из моды на протяжении уже многих сезонов. Особой популярностью среди модниц он пользовался прошлой осенью, но и с наступлением весны звезды не забывают об этом шотландском орнаменте, который ввел в мир моды великий Кристиан Диор. Любовь Успенская в своем инстаграме поделилась снимком, на котором позировала в пиджаке именно с таким принтом.

«Камера, мотор… И я готова покорять новые горизонты», — написала Успенская.

Напомним, недавно артистка с размахом отметила свой 67-й день рождения. На торжество она собрала многих российских звезд. Добавим, что у Любови есть единственная взрослая дочь — Татьяна Плаксина.

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