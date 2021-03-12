«Не выглядит идеальным»: стилист оценила цветовое решение модного образа Эвелины Бледанс

Как и многие другие, Эвелина Бледанс ждет теплую весну и уже давно успела к ней подготовиться. В своем Instagram она опубликовала свежее фото в наряде настоящих весенних оттенков. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, отметила, что Эвелина — обладательница яркой контрастной внешности, поэтому насыщенные изумрудные тона ей к лицу.

«Вполне оправдано добавление в аутфит ахроматичных оттенков серого цвета. Сегодня мы не берем за аксиому утверждение героини чеховской пьесы о том, что сочетание розового и зеленого говорит об отсутствии вкуса. Наоборот, модельеры часто играют этим комплиментарным контрастом. С одной оговоркой: насыщенность по тону должна быть близкой. Например, к цвету свитера подошел бы насыщенный оттенок розовой фуксии», — сказала Маковей.

Специалист отметила, что горчичный цвет обуви и сумки «спорит» и с зеленым, и с розовым.

«Сочетание трех цветов и ахромата в данном комплекте не выглядит идеальным», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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