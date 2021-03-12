«Цвет ириски или оттенок карамели»: Климова в жокейских сапогах поддержала свежий тренд

Специально для сайта Teleprogramma.pro повседневный аутфит Екатерины Климовой прокомментировала имидж-стилист Алсу Арна. Эксперт в сфере моды не смогла найти явных ошибок в весеннем луке актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя». При этом Алсу подметила, что экс-возлюбленная Гелы Месхи сделала ставку на свежий тренд — оттенок ириски.

«Тут такой отличный прием — баланс русского в соотношении меха и европейского, Екатерина выбрала жокейские сапоги. Брюки в сапоги заправляли в принципе и на Руси. Но здесь обувь играет большую роль. Жокейские сапоги как были актуальны несколько лет назад так и сегодня пользуются большой популярностью.

Но здесь прослеживается свежий тренд — это цвет ириски или оттенок карамели. Легко располагающий, приятный, вкусный, ассоциативно вяжется с образом Екатерины. Если смотреть на архитектуру лица, линию тела, то мы тоже заметим, что у нее красивая и женственная фигура. Игра фактур компенсирует этот нюанс сдержанности цветовой палитры. И даже уводит фокус внимания на одежду. Очки дают некую такую субординацию.

В общем образ роскошный и комфортный. Такая Европа и Русь. Хорошее сочетание в прекрасной женщине. Читается на ура», — отметила имидж-стилист.