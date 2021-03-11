«В душе весна»: Рудковская похвасталась роскошным платьем от Valentino

Яна Рудковская известна своей любовью к дорогим вещам и роскоши. На этот раз блондинка запечатлелась в шикарном платье Valentino, а снимками поделилась в своем Instagram. Публикацию подписала коротко — «В душе весна». Стоит отметить, что подобные платья этого модного дома – максимальной длины и с вышивкой достигают стоимости в миллион рублей и выше.

«Какое красивое платье, вам идет! Красотка как всегда! Какая же вы потрясающая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале января Рудковская отметила свое 46-летие. А несколькими днями позже – 14-летие со дня знакомства с Олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, который стал ее вторым мужем. Пара воспитывает двух мальчиков – 8-летнего Сашу и Арсения, которому нет еще и полугода.

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