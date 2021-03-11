Алена Шишкова выбрала кожаный жакет вслед за Ольгой Бузовой

Модель Алена Шишкова разместила в своем профиле свежее фото с новым модным образом. Примечательно, что знаменитость поддержала тренд на кожаный жакет.

Отметим, что Шишкова надела укороченный вариант кожаного пиджака. Алена запечатлелась в куртке цвета молока. К ней молодая мамочка добавила брюки из светлого денима прямого кроя, а также белоснежный топ с V-образным декольте. Дополнили аутфит модели акцентные аксессуары: черные очки с оправой «кошачий глаз» и кроссовки в тон кроп-топу.

«Стильно и красиво», «Лучше стали выглядеть, набрали вес, круто», «Джинсы — класс», «Ты красивая вещь», «Топ крутой», «Как хороша», «Фигура — огонь», «Очень стильно», «Алена вновь расцвела», «Как всегда, прекрасна», «Образ супер», — написали поклонники в комментариях под фото Алены.

Отметим, что ранее подобный жакет продемонстрировала телеведущая Ольга Бузова. Артистка, в отличие от Шишковой, отдала предпочтение удлиненной модели кожаного пиджака. Бузова сочетала черный блейзер с клетчатой мини-юбкой. В качестве аксессуаров певица надела золотые цепи. Их она использовала вместо ремня.

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