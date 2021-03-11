Яркий образ: Смехова вслед за Asti поддержала тренд на перья-фэнтези

На днях Анна Дзюба, которая более известна под псевдонимом Asti, появилась на публике в платье с декоративными перьями-фэнтези. Такие наряды особенно популярны стали в уже минувшем сезоне «Осень-зима 2020-2021». Платья с перьями-фэнтези можно было найти в коллекциях Givenchy, Marine Serre и других.

На этот раз тренд на перья поддержала актриса Алика Смехова. В своем микроблоге она поделилась снимками, на которых позировала в черном бархатном платье с перьями в зоне декольте. Образ она дополнила укладкой в стиле Мэрилин Монро и ярким макияжем.

«Вау, какая красивая! Супер, идеально! Какой шикарный образ!», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: