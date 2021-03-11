«Из моих любимых»: Жасмин продемонстрировала платье от Валентина Юдашкина

Исполнительница Жасмин опубликовала отчет с модного мероприятия модельера Валентина Юдашкина. Примечательно, что на вечере артистка появилась в наряде от виновника торжества.

Напомним, недавно дизайнер одежды Валентин Юдашкин провел в Москве показ своей новой коллекции. Ежегодно маэстро устраивает шоу, на котором собираются все светские красавицы и ценители моды.

«Один из моих любимых ежегодных концертов — это шоу Валентина Юдашкина в Кремле. Начиная с самого этапа подготовки, выбора и примерки платья, это шоу — всегда особая магия, магия красоты и женственности. Спасибо Вале за это волшебство! Платье, как вы уже догадались, — Валентина Юдашкина», — заявила Жасмин.

Отметим, что на певице было красное платье длины макси. Наряд Жасмин украсили узоры в виде тюльпанов, вышитые белыми нитями. Знаменитость дополнила образ белоснежными туфлями-лодочками на шпильках.

Поклонники Жасмин остались в восторге от дизайнерского платья артистки:

«Вы такая яркая среди всех», «Я в восторге от вашего образа», «Прекрасно выглядите! Вам идет этот цвет», «Образ очень здорово подходит именно тебе», «Юдашкин очень чувствует, кому и что необходимо», «Выглядите как всегда шикарно, образ замечательный».

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