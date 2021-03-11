«Объединила Инь и Ян»: Рудковская впечатлила имиджмейкера новым аутфитом

Большая поклонница Dior Яна Рудковская решила примерить легкий весенний образ. В своем Instagram на поделилась снимками, на которых позировала в воздушной юбке и рубашке с цветочным принтом. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева, отметила, что флористические мотивы всегда выступают фаворитами в весенне-летнем модном сезоне.

«Мне особенно импонирует то, что у Яны есть свой стиль, который соответствует ее персональному стилю с нотками наивного романтизма. Поэтому она очень органична в пышной воздушной юбке с мелкими цветочками, с романтическими локонами, которые подчеркивают ее кукольную внешность. Образ в модной тенденции контраста. Яна объединила Инь и Ян в виде пышной юбки и рубашки. Получилось и нежно, и эффектно одновременно», — сказала Тимиряева.