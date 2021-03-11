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«Объединила Инь и Ян»: Рудковская впечатлила имиджмейкера новым аутфитом

Эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева оценила образ продюсера.

«Объединила Инь и Ян»: Рудковская впечатлила имиджмейкера новым аутфитом
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Большая поклонница Dior Яна Рудковская решила примерить легкий весенний образ. В своем Instagram на поделилась снимками, на которых позировала в воздушной юбке и рубашке с цветочным принтом. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева, отметила, что флористические мотивы всегда выступают фаворитами в весенне-летнем модном сезоне.

«Мне особенно импонирует то, что у Яны есть свой стиль, который соответствует ее персональному стилю с нотками наивного романтизма. Поэтому она очень органична в пышной воздушной юбке с мелкими цветочками, с романтическими локонами, которые подчеркивают ее кукольную внешность. Образ в модной тенденции контраста. Яна объединила Инь и Ян в виде пышной юбки и рубашки. Получилось и нежно, и эффектно одновременно», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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