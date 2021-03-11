«Делает выше и стройнее»: стилист-имиджмейкер поделилась секретом «идеального пиджака»

Певица Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti, занимается не только музыкой. Она владеет салоном красоты и при этом успевает следить за модными трендами. В своем инстаграме девушка поделилась снимками, на которых позировала в костюме пастельно-голубого цвета и топе кремового оттенка. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Наталья Сулейкина, отметила, что за счет цветовой гаммы и силуэта образ смотрится дорого и привлекает внимание. А выбранные цвета подчеркивают смуглую кожу певицы и очень ей идут.

«Брюки палаццо сейчас на пике своей популярности и подходят практически всем. За счет высокой посадки и акцента на талии они делают фигуру стройнее и визуально удлиняют ноги. Пиджак с широкими лацканами, прямого кроя и удлиненного силуэта зрительно вытягивает и делает Asti выше и стройнее», — сказала Сулейкина.

Также эксперт отметила, что дополнять брючные костюмы топами вместо блуз — тоже тренд.

«Так образ смотрится более casual и подходит под разные случаи жизни. Если дополнить такой образ шпилькой с острым носом и клатчем — будет идеально для вечеринки. А для повседневного лука подойдет вариант с кроссовками и сумкой-шопером», — подчеркнула Сулейкина.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу, курсы визажистов «Бьюти-фабрика». В профессии около 10 лет.

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