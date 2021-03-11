Наталья Рудова похвасталась новыми жемчужными туфлями от Jimmy Choo

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова разместила снимок обновки из люксового сегмента. Артистка выбрала для себя белоснежные дизайнерские босоножки.

Отметим, что Наталья не так часто хвастается покупками обуви на каблуках. В повседневной жизни знаменитость предпочитает спортивный стиль и кэжуал-вещи. Поэтому актриса заказывает кроссовки в большом количестве. Из последних покупок в коллекции Рудовой появились легендарные беленькие Nike Air Force. Также в ее гардеробе полно кроссовок модели Adidas Yeezy.

Однако в одной из последних Stories личного профиля знаменитости можно было увидеть обувь совершенно другого стиля. Наталья показала своим подписчикам дорогой подарок, который сделала себе самой. Рудова приобрела белые туфли Jimmy Choo с открытом мысом. Примечательно, что новенькие босоножки на шпильке были украшены жемчужными бусинками.

«Красота! Скажите, красота же?» — восхитилась покупкой Наталья.

Напомним, что дорогими покупками хвастались также Ксения Бородина и Настя Ивлеева. Жена бизнесмена Курбана Омарова приобрела для себя серьги ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. А вот телеведущая «Орла и решки» купила спорткар Lamborghini Aventador, который оценивают в 20 миллионов рублей.

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