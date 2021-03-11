Люкс: Рудковская в пышной фатиновой юбке и фантазийном жакете позировала с аксессуарами Louis Vuitton

Яна Рудковская мама четверых детей. У нее есть старшие наследники — сын Николай и пасынок Андрей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. В отношениях с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко на свет появились младшие отпрыски — Саша, он же Гном Гномыч и малыш Арсений (от суррогатной мамы, — Прим. ред.). Музыкальный продюсер гордится достижениями своих сыновей — старшие учатся в МГИМО, а Саша увлекается фигурным катанием, к тому же он сам зарабатывает большие деньги за счет рекламных компаний и участия в ледовых шоу.

На одном из свежих снимков Яна Рудковская позировала в ультрамодном луке: она примерила фантазийный жакет с пышной юбкой из фатина. К образу она подобрала аксессуары Louis Vuitton. Стоит отметить, что в звездном гардеробе бизнесвумен есть вещи и других брендовых марок, к примеру, Chanel.

В беседе с поклонниками Яна опровергла слухи о том, что она якобы заставляет своего мужа Евгения Плющенко и сына Сашу работать на износ, выступая с ледовыми шоу только для того, чтобы она могла позволить себе покупать наряды от именитых дизайнеров. Возлюбленная фигуриста заверила, что и сама неплохо зарабатывает. По словам Яны, она вполне могла бы тянуть всю семью, если бы возникла такая необходимость.

«А из вашего окна — Площадь Красная видна», — подписала свежие снимки светская львица.

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