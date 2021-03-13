Модница недели: образы Мороз, Пересильд, Эрнст и Манджиевой в сериале «Угрюм-река» удивили эксперта

Первый канал начал трансляцию исторического сериала «Угрюм-река». Пока одни зрители называют экранизацию пародией, другие восхищаются, фантастической природой Сибири и запоминающейся актерской игрой.

Здесь и дух революции, воплощенный в образе Дарьи Мороз, и запретный соблазн в лице героини Юлии Пересильд, и элегантная простота знатной купчихи, сыгранная Софьей Эрнст, и зло, достойное хоррора, в лице персонажа Евгении Манджиевой.

Ох, и трудно же будет в этот раз выбрать «Модницу недели»… Но мы попробуем, вместе с экспертом портала Teleprogramma.pro и исследователем моды проекта Retrolooks Мари Сокол.

Ссыльная революционерка Дарьи Мороз

Сокол уверена, что в сериале «Угрюм-река» исторические неточности при создании костюмов допущены не случайно. По мнению нашего эксперта, художница по костюмам Лариса Лебедева при воссоздании исторической реальности подстраивалась под современные взгляды на моду.

«Если костюм будет «один в один» не все поймут и примут, а некоторые даже будут «фыркать». Только сдвигая временные рамки и используя анахронизмы, можно получить художественную адаптацию исторических костюмов, что мы и наблюдаем в сериале «Угрюм-река». Реконструктор будет дотошно придираться к деталям и мелочам, но для художественного кино приемлемо допускать некоторые несоответствия», — объяснила Мари Сокол.

В образе Дарьи Мороз эксперт похвалила жакет, но, с исторической точки зрения, осталась недовольна платьем. Хотя оценку снижать за неточность не стала:

«Жакет сделан из добротного сукна. Вещь выдает образование, статус и вкус владелицы. Но платье в мелкую клетку выбивается из общей картины. Подобные ткани для своих нарядов ткали пригородные крестьяне. С пиджаком не вяжется. По истории стоило бы отдать предпочтение однотонному серому платью, однако «нарушение» помогло создать более яркий и целостный образ персонажа — вот она образованная и обеспеченная дама, которая ставит себя на одну линию с народом. Стрижка слишком короткая, не по моде того времени. Больше подходит для 20-х годов 20 века. 9 баллов».

Дочь купца-миллионера Софьи Эрнест

У Софьи Эрнст в сериале «Угрюм-река» роль состоятельной дамы – наследницы владельца заводов на Урале и жены обеспеченного купца. Эдакая «золотая молодежь» того времени. Однако это единственный персонаж, образами которого Сокол осталась недовольна.

«Забываем про равноправие и феминизм и перемещаемся в конец XIX века. Какие были порядки? Жена для мужчины – это товар, который показать нужно лицом. Ведь по жене судят о достатке мужа. Думаю, что вы поняли, о каком диссонансе я говорю. Это неплохой комплект, чтобы остаться дома и помузицировать на фортепиано без посторонних глаз, а не ехать через всю деревню на бричке в салон фотографироваться. В люди состоятельной даме так негоже выходить, а уж для фотографий женщины выбирали свои лучшие одежды.

Так могла одеться на праздник золотошвейка, а для купчихи слишком просто. Мне не хватило S-образного силуэта эпохи Belle Époque, дорогого кружева и шелка, поэтому 8 баллов».

Ко второму образу Эрнст у эксперта аналогичные претензии – наряды, недостойные состоятельной дамы. Обеспеченные купчихи в провинции так не наряжались, но есть и еще один минус — Мари не смогла «прочесть» ситуацию.

«Эта серия еще не вышла, поэтому я не понимаю, что происходит на этой фотографии. Кажется, как будто церковь. Белое платье, платок на голове, может свадьба? Но для такого торжества наряд слишком скромный. Сделать бы рукава пышнее и низ юбки, будет правдоподобнее. Плюс для купеческой свадьбы неприемлем платок: мы в конце 19 века, когда еще строго чтут традиции. Для венчания использовались обрядовые, ритуальные костюмы. Ничего непонятно, поэтому 7 баллов».

Нарядная вдова Юлии Пересильд

Образ героини Юлии Пересильд более остальных пришелся по душе нашему эксперту. В нем допущено множество несоответствий, которые делают картину максимально полной.

«Перед нами жена унтер-офицера. Анфиса в первой серии узнает о смерти мужа и автоматически становится вдовой. По традиции она должна переодеться в черное. Носить траур полагается от 3 до 5 лет. А что видим мы? Непокрытая голова, распущенные волосы… На первый взгляд все не так! Но образу Анфисы Козыревой детали не противоречат, а дополняют. Почему? Потому что героиня Пересильд – женщина, открытая для мужчин, и она может позволить себе ходить с непокрытой головой. 10 баллов».

Цветочные корсеты идут в разрез с трауром, но вы же уже поняли, что за женщина перед нами? Героине Пересильд плевать на условности, она живет здесь и сейчас, а горевать по нелюбимому мужу ей просто некогда – так и жизнь пройдет.

«Да, вдовы не могли позлить себе надеть что-то яркое, цветастое и даже белое. Только черное! Но Лариса Лебедева дает нам образ соблазнительницы, женщины-праздник. Глядя на Анфису, мужчины влюбляются! За счет цвета, за счет орнаментальной ткани – цветочного принта – героиня Юли поднимается над деревенским окружением, одетым серо и скромно. А корсеты и юбки очень похожи на силуэт того периода. 10 баллов».

Дух злой шаманки Евгении Манджиевой

Конец XIX века, Сибирь, село в Иркутской области, куда же без мистики? Этот элемент в сериале представлен мертвой шаманкой, злой дух которой рыщет по берегам Угрюм-реки.

«Шаманские костюмы – это набор лоскутов: мех, кожа, замша, ткани. Когда шаман исполняет танец, то лоскуты завораживают своей игрой. Эту нить художница по костюмам ухватила и протащила в фильм, поэтому 10 баллов».

«Во время обрядов шаманы носили маски, с прорезями для глаз, носа и губ. Здесь же дух злой тунгусской шаманки с открытым лицом, будто отсылает нас к фильму «Звонок». То есть мы видим несоответствие, которое лишь усилило образ.

В одежде тоже исторических элементов мало. Но в совокупности получилось очень красиво и оправдано для художественного кино. 10 баллов».

Подводим итог

Первое место поделили героини Юлии Пересильд и Евгении Манджиевой. Оба образа актрис набрали по 10 баллов. На второе место эксперт поставила персонажа Дарьи Мороз — революционерку Дарью Сергеевну. Костюм актрисы получил достаточно высокую оценку — 9 баллов из 10 возможных.

Наряды Нины Куприяновой — роль купчихи исполнила Софья Эрнст — оказались самыми противоречивыми. Двум образам исследователь моды поставила 7 и 8 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Мари Сокол, художник, реставратор по текстилю, исследователь моды, сооснователь проекта Retrolooks.

Мари получила высшее образование в России (Национальный институт дизайна в Москве) по специальности график-дизайнер и во Франции (Institut Français de la Mode).

Эксперт занималась организацией выставок историка моды и телеведущего Александра Васильева. У Мари большой опыт (более 10 лет) сотрудничества с музеями и театрами, в том числе в международных проектах.

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