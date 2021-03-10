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Акцент на цвет: Анна Заворотнюк вслед за Тиной Канделаки нарядилась в мандариновую блузку

Знаменитости с приходом весны стали отдавать предпочтение ярким краскам.

Акцент на цвет: Анна Заворотнюк вслед за Тиной Канделаки нарядилась в мандариновую блузку
Анна Заворотнюк с букетом гортензий. Фото: Instagram.com/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала на своей странице архивные фото из поездки в Дубай. Таким способом Анна Заворотнюк показала, как сильно ей не хватает тепла в холодной Москве.

Несмотря на то что наступил март, погода не радует плюсовыми температурами жителей столицы. А звезды уже мечтают прогуляться в ярких тоненьких платьях и новых модных туфлях по Арбату или Тверской. Вот и модели Анне Заворотнюк не терпится надеть мандариновую блузку, в которой она отдыхала в Арабских Эмиратах.

Кстати, к яркой блузке с коротким рукавом Анна подобрала молочные брюки прямого кроя. А разбавила классический  образ знаменитость клетчатой рубашкой оверсайз и спортивными кроссовками.

«Так хочется обратно в тепло, а не минус 22. А вы из всех уголков на планете где больше всего бы сейчас хотели оказаться?» — поинтересовалась Заворотнюк у своих поклонников.

К слову, в блузке такого же цвета недавно вышла в свет телеведущая Тина Канделаки. Она сочетала ее с пальто ярко-желтого цвета.

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