«Чувствуется «перегруз»»: Алена Водонаева в образе учительницы не впечатлила модного эксперта

В одной из последних публикаций личного микроблога блогера и писательницы Алены Водонаевой появилось свежее фото знаменитости с яркими акцентами на лице. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» отдала предпочтение очкам с золотой цепочкой и красной помаде.

Водонаева запечатлелась в белой рубашке, очках и с алыми губами рядом с розовым букетом. Стилист Teleprogramma.pro Анжелика Галустян прокомментировала такое сочетание цветов и фактур в образе.

«В этом образе чувствуется «перегруз». Белая рубашка и красные губы — это классика, когда Алена добавила еще и очки, то получился образ «училки». Вряд ли она хотела добиться такого результата. В любой образ важно добавлять элементы разных стилей — начиная с аксессуаров и заканчивая обувью. Все должно смотреться гармонично с помощью смешения непохожего: грубого — с нежным, классики — со спортом и так далее», — отметила имиджмейкер.

Также Анжелика добавила, что наряд Водонаевой, как это часто бывает, испортили аксессуары. Стилист посоветовала бы знаменитости выбрать более грубые серьги.

«В данном случае очки лучше убрать и подобрать более повседневный оттенок губ: отдать предпочтение нюдовым тонам», — резюмировала Галустян.

Справка Teleprogramma.pro:

Галустян Анжелика — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Прошла курс Карины Шерер и повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

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