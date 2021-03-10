Екатерина Варнава вслед за Ксенией Бородиной приобрела популярное пальто-халат в клетку

36-летняя телеведущая сочетала его с брюками из денима и меховой обувью.

Актриса Екатерина Варнава продемонстрировала весеннюю модную находку — пальто длины миди с трендовым принтом — клетка. Фото нового аутфита знаменитости можно найти на личной странице Варнавы.

Резидент Comedy Woman разместила свежий снимок из кофейни. На нем Екатерина запечатлелась в клетчатом пальто-халате, светло-синих джинсах и обуви из замши с меховой отделкой.

«Холодный март меня не смущает. Вообще нет вопросов», — подписала фото знаменитость.

Отметим, что помимо Екатерины, подобное пальто приобрела и телеведущая Ксения Бородина. Жена бизнесмена Курбана Омарова подчеркнула, что такой предмет верхнего гардероба делает любую даму женственнее.

Что касается Варнавы, то ее пальто не осталось незамеченным поклонниками артистки.

«Красавица!», «Красотка нереальная!», «Это просто кадр из крутого фильма», «Шикарная», «Вам очень идет это пальто! Просто суперское!» — написали подписчики Екатерины в комментариях под фото.

Напомним, что ранее историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что тренд на пальто-халаты пришел из сферы медицины. Такому наряду уже отдали предпочтение актриса Агата Муцениеце, телеведущая Юлия Барановская, продюсер Тина Канделаки и другие российские знаменитости.

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