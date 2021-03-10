Актуально: Asti вслед за Пугачевой подчеркнула талию широким ремнем

Ремни — этот тот самый аксессуар, который никогда не выходит из моды. В этом сезоне особой популярностью у модниц пользуются широкие модели. Ранее в таком на публике появилась Алла Пугачева. Вслед за ней тренд поддержала Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti.

В своем инстаграме певица опубликовала серию снимков, на которых позировала в черном кожаном пиджаке, поверх которого надела ремень с золотистой застежкой.

«Красотка! Невероятная! Классная какая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в декабре прошлого года Анна вышла замуж. После свадьбы молодожены улетели в медовый месяц на Мальдивы. По возвращению коллектив Artik&Asti успел выиграть номинацию «Нового радио» как лучшая группа.

Смотрите также: