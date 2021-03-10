«Смотрится свежо и актуально»: стилист похвалил Брежневу за изюминку в черном наряде

Вера Брежнева решила рассказать своим фанатам, как начинается меняться жизнь после пандемии. Артистка отметила, что ее график уже стал значительно плотнее, а это значит, что времени на сон осталось меньше. Размышления она опубликовала в своем инстаграме, сопроводив их свежими снимками. Брежнева позировала в черном коротком платье и ботинках на грубой подошве. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Смит отметила, что образ певицы — актуален.

«Сейчас у нас глобальный тренд «женщины всесильны», поэтому мы видим черный цвет, грубые ботинки и цепи. Кстати, это касается и трендов, которые на Вере: трикотажное платье — это тренд, длина мини — это тоже тренд, грубые ботинки — тренд и даже цепь — тренд. Еще недавно цепи носили в качестве колье, теперь же — в качестве украшения талии. Это пока не массовая история, поэтому смотрится свежо и актуально», — сказала Смит.

Вместе с тем стилист отметила еще несколько моментов. По ее мнению, черный цвет угнетает Веру и делает уставшей и поглощенной проблемами.

«За таким образом происходит диссонанс с аудиторией, песни легкие, образ отнюдь. Несмотря на то, что у Веры шикарная фигура, пикантности бы ей прибавили платья, пусть и трикотажные, но миди, в этом бы был определенный шарм», — подчеркнула Смит.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — основатель онлайн-школы Polistyle. Училась в Парижской школе стилистики, курс по fashion styling. Опыт работы — семь лет. Сотрудничает с мировым глянцем.

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