«Милая Лиза»: Галкина нарядилась в платье-рубашку с принтом тартан

Несмотря на юный возраст Лиза Галкина, а в этом году ей исполнится восемь лет, следит за модными трендами. Помогает ей в этом, безусловно, звездная мама Алла Пугачева. На этот раз девочка запечатлелась в платье-рубашке с принтом тартан. К слову, такой рисунок на одежде является любимым герцогини Кембриджской. Снимок с подписью «Милая Лиза» появился на одной из фан-страниц в Instagram. На фото младшая дочь Примадонны предстала с распущенными локонами, буквально очаровав фанатов.

«Красотулька! Принцесса! Лучше всех!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что на воспитание детей Пугачева и Галкин тратят порядка шести миллионов рублей в год. В эту сумму входит не только посещение частной школы, но и занятия по французскому языку.

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