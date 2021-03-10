Словно белоснежное облако: Кабаева в платье из летящего шифона сделала акцент на ниспадающем шлейфе

Еще эксперты программы «Модный приговор» на Первом канале говорили о том, что монохромные образы не устаревают и не теряют своей актуальности. Своего рода — это долгоиграющая классика. В нарядах одной цветовой палитры можно увидеть не только зарубежных звезд, но и отечественных знаменитостей, к примеру, Аллу Пугачеву, Наталью Водянову, Веру Брежневу, Ирину Пегову и многих других. О популярности монохрома напоминала представительницам прекрасного пола и Эвелина Хромченко.

больше по теме Восточная принцесса: Кабаева в тюбетейке и с косичками предстала на памятном снимке из юности Гимнастка всегда отличалась своим трудолюбием и скромностью.

К слову, такой наряд имеется и в звездном гардеробе Алины Кабаевой. На одной из фан-страничек появилось памятное фото гимнастки, которое также публиковали и фотогалереи. Так, спортсменка сделала ставку на белоснежное платье летящего кроя с неявной талией и ниспадающим шлейфом, который визуально напоминал невесомые крылья. К такому незаурядному луку Алина подобрала массивное колье и браслет, а длинные локоны оставила распущенными.

В одном из своих интервью гимнастка признавалась, что она хоть и следит за модой, однако привыкла полагаться на собственный вкус и стиль. Так как мода циклична, а свой взгляд на прекрасное — на века.

Во многом Алина брала пример у своего тренера Ирины Винер, особенно там, где речь заходила о моде и элегантности.

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