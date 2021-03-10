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Насыщенный черный: Asti поддержала тренд на платья с декоративными перьями-фэнтези

Артистка поделилась снимками в своем Instagram.

Насыщенный черный: Asti поддержала тренд на платья с декоративными перьями-фэнтези
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

Конец прошлого года у солистки группы Artik&Asti Анны Дзюбы выдался насыщенным. Она вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Молодожены успели отдохнуть на Мальдивах и вновь вернулись в Москву.

В своем Instagram Асти поделилась снимками, на которых позировала в черном платье с декоративными перьями-фэнтези. Особенно популярны подобные наряды стали в уже минувшем сезоне «Осень-зима 2020-2021». Наряды с перьями-фэнтези можно было найти в коллекциях Givenchy, Marine Serre и других.

«Шикарная! Какая классная! Красотка как всегда!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно группа Artik&Asti получила свою новую в наступившем году награду. Коллектив выиграл номинацию «лучшая группа» от «Нового Радио».

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Artik & AstiArtik и AstiАнна Дзюбамода и стильМодные трендытренд