«Уютные фактуры»: Анастасия Толстая в монохромном образе порадовала модного эксперта

В одной из последних публикаций модели Анастасии Толстой появилось свежее фото девушки в одежде для ранней весны. Примечательно, что возлюбленная блогера и шеф-повара Дмитрия Маликова отдала предпочтение светлым вещам своего гардероба.

По словам стилиста портала Teleprogramma.pro Эллы Маковей, Толстая сумела соединить простоту и лоск в одном образе.

«Для своего аутфита девушка выбрала теплые, уютные фактуры: шерстяные трикотажные брюки, пальто-халат приятного молочного оттенка. Затем, по-видимому, решила внести элементы шика в спортивный образ: белые ботильоны на высоком каблуке и шляпу с небольшими полями», — прокомментировала эксперт наряд Толстой.

Также стилист обратила внимание на аксессуары знаменитости. На плече у Анастасии висела сумочка на золотой цепочке.

«На фоне двух оттенков белого сумочка благородного изумрудного цвета служит акцентом, притягивающим взгляд», — резюмировала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. В индустрии моды более пяти лет. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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