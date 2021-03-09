«Безупречный выбор»: 49-летняя Орбакайте в блузе с рукавами-«колокол» избежала модных недочетов

49-летняя Кристина Орбакайте слывет первой модницей. И это вполне заслуженно! Так, к примеру, считает и стилист Элла Маковой. В беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro эксперт в сфере моды оценила один из недавних выходов в свет этой яркой исполнительницы. Стилист не нашла причин для критики, дав понять, что певица оделась в соответствии с мероприятием и выглядела невероятно стильно. Орбакайте блистала в своем лаконичном наряде, состоящем из блузы с рукавами-«колокол» и строгих брюк.

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«Черный цвет — беспроигрышный вариант для вечерних выходов в свет. Кристина сделала безупречный выбор. Актуальный крой, интересные детали. Прямые строгие брюки, закрывающие каблук, блузка с эффектными рукавами-«колокол». Золотой с красным декор как нельзя лучше подходит к «женскому» празднику. Аппликации в виде губной помады и алых губ смягчают «серьезность» образа, заставляют улыбнуться. Красные остроносые туфли на каблуке также очень кстати. Для торжественных неформальных мероприятий образ на 10 из 10 баллов!» — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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