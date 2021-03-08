«С нашим днем!»: Проскурякова позировала в платье-футляре с открытыми плечами

Юлия Проскурякова, как и многие другие звезды, решила поздравить женщин с 8 Марта. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в красном платье-футляре с открытыми плечами.

«С праздником, девочки! С нашим днем!», — написала Проскурякова.

Фанаты поблагодарили артистку и написали ей самых добрых пожеланий.

«С праздником доброты и весны! Красавица! Счастья, любви и успехов творческих!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Проскурякова и Николаев отметили 15-летие со дня знакомства. Десять лет назад они стали мужем и женой, а в 2015 году у них родилась девочка, которую назвали Вероника. Отметим, что Проскурякова младше старшей дочки Николаева на пять лет.

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