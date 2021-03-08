«Самый красивый праздник»: Анна Заворотнюк в белом платье с широкими плечами приготовилась отмечать 8 Марта

Модель Анна Заворотнюк опубликовала свежие снимки нового платья в своем аккаунте, а также написала торжественный пост в честь Международного женского дня.

Анна облачилась в мини-платье с длинными рукавами молочного цвета. Акцентной деталью наряда Заворотнюк стали широкие плечики изделия. Также девушка надела темно-синие мюли с пряжкой из белых камней. А дополнили образ аксессуары. Анна выбрала полупрозрачные голубые серьги.

«Самый красивый праздник! Каждая женщина получает огромное количество цветов и столько красивых и нежных слов, что за целый год не услышит столько», — отметила Анна в комментариях под фото.

Также Заворотнюк поздравила своих подписчиц с 8 Марта и пожелала им бесконечного внимания:

«Девочки, вы самые красивые, вы прекрасные и я очень желаю вам настоящего женского счастья.Чтобы не только мужчины, но и вся природа, вся вселенная любуется вами, восхищается вами и оберегает вас».

Поклонницы знаменитости в свою очередь восхитились красотой Анны:

«Куколка!», «Вы — солнце! С праздником, счастья и гармонии в душе», «Аня, с праздником! Тебе все идет».

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