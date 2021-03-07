Секси-дива: Мария Погребняк продемонстрировала бесконечно длинные ноги в крошечном платье

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария — появилась на светской вечеринке в ярком и эффектном платье цвета изумруд. Но предварительно бизнесвумен сверкнула роскошными бедрами в облегающем аутфите перед дорогим автомобилем. Видео блистательной походки Погребняк разместила на своей странице в Сети.

Модель, словно по подиуму, прошлась от дверей дома до Роллс Ройса. В лаковых лодочках на шпильках, переливающемся платье и шубе до пола Мария очаровала своих поклонников. Многие из фанатов принялись гадать, куда же в таком виде отправилась Погребняк.

«На родительское собрание?», «На свидание с мужем?», «На работу?», — спрашивали подписчики Мари в комментариях под видео.

На самом деле в таком образе многодетная мамочка посетила вечеринку Philipp Plein.

На вечере у звездного модельера Мария запечатлелась с дизайнером, продемонстрировав сексуальные ножки.

«Самая-самая лучшая, красивая», «Вай какая, и выглядишь моложе всех», «Мария — вы, как всегда, просто космос», «До чего хороша!», «Маша, Вы ярче всех», «Топ-модель!», — написали поклонники Погребняк в комментариях под фото с Philipp Plein.

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