Анна Бузова вслед за Аленой Красновой поддержала тренд на экокожу

Бизнесвумен Анна Бузова опубликовала свежее фото с букетом желтых тюльпанов. Примечательно, что в кадре на знаменитости были надеты самые трендовые вещи последних сезонов.

Сестра артистки Ольги Бузовой показала, в чем она привыкла ходить по собственному бутику. Модница выбрала для весеннего дня клетчатый пиджак из твида. Удлиненная модель пиджака плавно перетекала к кожаным акцентам. Скини-брюки их экокожи подчеркнули стройные ноги Бузовой. Кстати, в качестве дополнительных украшений на брюках Анны располагались объемные карманы.

Отметим, что в похожем твидовом жакете выходила в свет певица Зара. Только у исполнительницы был укороченный вариант пиджака. А вот трендовые кожаные вещи любит, как и Анна, невестка Кристины Орбакайте — Алена Краснова.

Помимо пиджака и брюк, на Бузовой была надета водолазка черного цвета с декольте из переплетенных нитей. А завершили образ длинные посеребренные серьги.

«Шикарная!», «Красотка», «Цветочек», «Тут копия Ольги», «Максимально красивая!», «Аня, ты супер!», «Фото красивое, и вы прекрасная», «Красивый наряд», «Как же ты на этом фото на Олечку похожа», — написали поклонники Анны в комментариях под фото.

Смотрите также: